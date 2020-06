Rheinmetall erhält Großauftrag der Bundeswehr - Aktie steigt

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat einen Großauftrag der Bundeswehr erhalten.



Für insgesamt bis zu 2 Milliarden Euro soll der Konzern bis zu 4000 LKW liefern, von denen ein großer Teil mit gepanzerten Kabinen ausgestattet sein wird. Das teilte Rheinmetall am Donnerstag in Düsseldorf mit. Der Vertrag umfasst den Zeitraum von 2021 bis 2027. Zunächst wurde jetzt die Produktion von 540 Fahrzeugen in Auftrag gegeben, diese erste Charge habe einen Wert von 348 Millionen Euro. Der Aktienkurs legte daraufhin zu./knd/mis