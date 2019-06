Rheinmetall erhält Auftrag von chinesischem Lkw-Hersteller

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall hat einen Großauftrag von einem chinesischen Lkw-Hersteller erhalten.



Die Rheinmetall-Tochter Pierburg soll Abgasrückführ- und Rückschlagventile an die Chinesen liefern, wie der MDax -Konzern am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Die Komponenten sollen im chinesischen Pierburg-Werk in Kunshan nahe Shanghai hergestellt werden. Der Auftragswert von 155 Millionen Euro bezieht sich auf die gesamte Laufzeit des Projekts.

Den konkreten Namen des Lkw-Herstellers nannte Rheinmetall nicht. Er soll laut Mitteilung zu den weltweit größten Lkw-Produzenten zählen. Durch die zunehmende Verschärfung von Abgasnormen in China sind die Hersteller in der Volksrepublik zu zusätzlichen Maßnahmen zur Reduzierung ihres Schadstoffausstoßes gezwungen.

Pierburg mit Sitz im nordrhein-westfälischen Neuss ist ein Spezialist für Abgasrückführungstechnologie. Innerhalb der Autozuliefersparte von Rheinmetall ist das Unternehmen gemäß eigenen Angaben auf die Bereiche Schadstoffreduzierung, Luftversorgung und Drosselklappen spezialisiert./eas/men/jha