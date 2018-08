Rheinmetall boxt sich durch!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Erst kürzlich wurde der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall von der australischen Regierung mit der Lieferung von rund 1000 LKW sowie 800 Aufbauten beauftragt. Nun folgt offenbar eine weitere groß angelegte Order aus Down Under, wie der MDax-Konzern am Freitag mitteilte.

Demnach habe Australien bei Rheinmetall insgesamt 211 Radpanzer des Typs Boxer bestellt. Gesamtwert: 2,1 Milliarden Euro. Ein entsprechender Vertrag sei vom australischen Premierminister ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.