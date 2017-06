Rheinmetall: Sind bald dreistellige Kurse möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall könnte von einer EU-Nachricht profitieren, die dieser Tage für Aufregung sorgte. So solle die militärische Forschung nach Meinung der EU-Kommission ausgebaut und mit europäischen Finanzmitteln unterstützt werden. Damit kommt die EU prinzipiell einer Forderung von US-Präsident Trump nach, der sich gleichfalls für mehr Engagement in diesem Bereich ausgesprochen hatte. Investoren zeigen sich derzeit etwas zurückhaltend, haben aber den laufenden Aufwärtstrend von Rheinmetall aufrecht erhalten. Erst am 2. Juni war mit 88,77 Euro ein neues Rekordhoch erzielt worden, auf das derzeit etwa 3 % Abstand bestehen.

Rheinmetall: 100 Euro im Visier

Faktisch aber vermuten Charttechniker sogar, die Aktie könne einen Aufwärtsmarsch Richtung 100 Euro beginnen. Bis dahin fehlen noch immer mehr als 12 Euro und damit etwa 15 %. Dies entspreche dem Kurs-Potenzial, sofern sich die Aktie auf die Unterstützung der leichten Aufwärtstrendgeraden verlassen könne. Darunter befinden sich aktuell noch im Bereich von 75 Euro Haltepunkte.

Zudem ist Rheinmetall im technischen Aufwärtstrend. Auf den GD200 hat die Aktie 21 % Vorsprung. Die Distanz zum GD100 beträgt aktuell 11 % und der GD50 ist auch noch gut 3 % vom momentanen Kurs entfernt. Insofern erwarten auch technische Analysten einen Durchmarsch in Richtung neuer Tops.

Die Aktie von Rheinmetall ist unverändert im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.