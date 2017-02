Rheinmetall: Norges Bank wieder über drei Prozent!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Norges Bank hat ihre Beteiligung an der Rheinmetall AG mit Wirkung zum 7. Februar 2017 auf 3,02 Prozent der Stimmrechte erhöht. Zuletzt war die norwegische Zentralbank mit 2,98 Prozent der Stimmrechte beteiligt gewesen. Damit teilt sich die Norges Bank den zweiten Rang in der Aktionärsliste mit der Horseman Capital Management Limited, die ihren Anteil am deutschen Automobilzulieferer am 20. Dezember 2016 ebenfalls auf 2,98 Prozent verkleinert hatte. Größter Aktionär ist die BlackRock, Inc., die laut der letzten Stimmrechtsmeldung 4,09 Prozent hält. Weitere Aktionäre sind die US-amerikanische Bank JPMorgan Chase & Co. mit 2,84 Prozent und das britische Unternehmen Prudential PLC mit einem Stimmrechtsanteil von 2,79 Prozent. Die Deutsche Bank AG hält 2,75 Prozent und die eigenen Anteile lagen Ende September 2016 bei 2,00 Prozent.

Über die nachfolgenden Fonds kann der Anleger alternativ zur Aktie in die Rheinmetall AG investieren:

Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap

4,85

FPM Funds Stockpicker Germany All Cap

4,04

FPM Funds Ladon – European Value Cap

3,93



Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

