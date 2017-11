Rheinmetall: Dieser Großauftrag soll als „Türöffner“ fungieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall darf sich wieder freuen: Laut einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung hat der Konzern, beziehungsweise dessen Autosparte Rheinmetall Automotive, einen strategisch wichtigen Auftrag eines großen OEMs (Erstausrüster) in Südostasien erhalten.

Gesamtwert: 7,7 Millionen Euro

Konkret geht es um die Lieferung von Schubumluftventilen mit einem Gesamtwert von 7,7 Millionen Euro. Der Versand soll ab Ende des kommenden Jahres erfolgen. Laut Konzernangaben ist dies der erste Auftrag für Südostasien und deshalb „ein wichtiger Türöffner für den dortigen Markt“. Genauere Angaben zum Großkunden blieben indes aus.

Der Vorteilskatalog

Die von Rheinmetall gelieferten Schubumluftventile werden im Werk Niederrhein in Neuss (Pierburg-Standort) hergestellt. Die neueste, dort gefertigte Produktgeneration soll sich besonders in heißen Bereichen des Motors bewährt haben. Die Vorteile: Die Schubumluftventile können nicht nur Temperaturen von bis zu 220 Grad Celsius aushalten, sondern auch höheren Druck meistern. Zudem erlaube die geringe Größe „Package-Vorteile“ und damit einen erleichterten Einbau im Motorraum, so Rheinmetall.

Pierburg

Der Ventilhersteller Pierburg wurde 1986 von der Rheinmetall AG erworben und später in die Automobilsparte des Konzerns integriert. Innerhalb des Rheinmetall-Autosegments ist Pierburg laut Unternehmensinformationen seither “für die Bereiche Schadstoffreduzierung, Luftversorgung und Drosselklappen” zuständig. In der Schubumlufttechnik für Turbolader gilt Pierburg gar als Weltmarktführer. Ingesamt verkaufte Pierburg laut Konzernangaben 60 Millionen der begehrten Ventile.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.