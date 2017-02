Rheinmetall: Deka Investment zeigt sich!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Deka Investment GmbH hat bei der Rheinmetall AG zugekauft und damit die meldepflichtige Schwelle von drei Prozent überschritten. Mit Wirkung zum 10. Februar 2017 hielt die Investmentgesellschaft der DekaBank insgesamt 1.319.420 Aktien, das entspricht einem Anteil an den Stimmrechten von 3,03 Prozent. Damit ist Deka Investment jetzt die Nummer zwei unter den größten Aktionären. Davor rangiert nur die BlackRock, Inc., bei der laut der letzten Stimmrechtsmeldung 4,09 Prozent liegen. Es folgen die Horseman Capital Management Limited und die Norges Bank mit jeweils 2,98 Prozent – Horseman hatte die 3-Prozent-Schwelle im Dezember 2016 unterschritten, Norges Anfang Februar 2017. JPMorgan Chase & Co. hatte im Juli 2016 einen Anteil von 2,84 Prozent gemeldet. Weitere Aktionäre waren zuletzt das britische Unternehmen Prudential PLC mit 2,79 Prozent und die Deutsche Bank AG mit einem Stimmrechtsanteil von 2,75 Prozent. Die eigenen Anteile lagen Ende September 2016 bei 2,00 Prozent.

Insgesamt belief sich der von der AfU Research GmbH identifizierte Fondsbesitz im Januar 2017 auf 28,65 Prozent des Gezeichneten Kapitals von Rheinmetall. Damit hat sich der Bestand im Vergleich zum Vormonat um 0,46 Prozentpunkte leicht verringert.

Ein Gastbeitrag von Michael Garth.

