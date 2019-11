Rheinmetall Aktie: Das kam nicht gut an!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

In Bezug auf die Rheinmetall-Aktie fällt die relativ schwache Kursentwicklung am 20. und am 21. November auf. Da hat wohl einigen Investoren nicht gefallen, was sie beim Kapitalmarkttag („Capital Markets Day 2019“) gehört haben, bei dem der CEO und der CFO des Unternehmens entsprechende Informationen zur Rheinmetall Group gaben. Erfreulicherweise ist die Präsentation des CEO (Armin Pappberger) auf der Internetseite in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung