Rheinmetall Aktie – erhöhte Dividende. Ukrainekrieg sollte Taxonomie-Diskussionen der EU-Kommission „erledigen“

Rheinmetall Aktie zeigte sich in den letzten Tagen mit Kursgewinnen. Ein Grund: Das Defensegeschäft könnte durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges aus der „Schmuddelecke“ kommen. Und die Aufträge sollten nicht weniger werden.Die drohende Einstufung von Rüstungskonzernen als „sozial schädlich“, wie im Rahmen der von der EU-Kommission geführten Taxonomie-Diskussion erwartet worden war, sollte sich erledigt haben. Und da mit einer solchen Einstufung Investitionsentscheidungen, Darlehensvergaben und Beteiligungen an solchen Unternehmen erschwert oder „verteuert“ worden wären, kann die Kursentwicklung der Rheinmetall (ISIN: DE0007030009 ) in den letzten Tagen durchaus nachvollzogen werden. Weiterhin werden wohl auf Dauer die Verteidigungsausgaben der NATO-Staaten oder beispielsweise Finnlands substantiell steigen, zumindest nicht gesenkt werden.

Diese Entwicklung trifft auf einen sowieso schon „kerngesunden“ Konzern, der nicht nur Defense im Angebot hat.

Sondern beispielsweise auch im Bereich Wasserstoff-Technologien eine Vorreiterrolle einnimmt ( zuletzt am 15.02.2022: Großaufträge im zweistelligen Mio EUR-Bereich zur Lieferung von Brennstoffzellenkomponenten). Passend zur aktuellen Stärke des Konzerns die heute angekündigte Dividendenerhöhung auf 3,30 EUR für 2021 (nach 2,00 EUR für 2020). Und die Ergebnisse für 2021 wären noch besser gewesen, wenn nicht Lieferkettenprobleme „dazwischengekommen“ wären – Rohstoffe und Halbleiter waren Engpassfaktor, der zu Lieferverzögerungen über den 31.12.2021 hinaus führten.

Konkret: 2021 – Operatives Ergebnis 595 Mio EUR (plus 33 % gegenüber Vorjahr) – Marge von 10,5 %

Und der Konzernumsatz ist – nach vorläufigen Zahlen – im Geschäftsjahr 2021 gemessen am Vorjahr um 253 Mio EUR auf 5,66 Mrd EUR gestiegen. Auch wenn man damit leicht unter den Erwartungen des Marktes lag, stimmen derzeit einfach die Rahmendaten für den Düsseldorfer Konzern. Die am 27.01.2022 vom CEO Armin Pappberger in einem Wirtschaftswoche – Interview geäusserten Befürchtungen negativer Auswirkungen der Taxonomie-Diskussion innerhalb der EU-Kommission für die Rüstungsbranche – und damit auch für eine Rheinmetall – sollten durch den Schock des Ukrainekrieges eine Wendung nehmen.

Rheinmetall Aktie steht für Automotive und Defense

Jahrelang nahm der Umsatzanteil der Sparte Automotive am Gesamtumsatz ab. In 2020 erreichte die auch absolut schrumpfende Automotve Sparte einen Umsatzanteil von 2,15 Mrd EUR, Defense kam auf 3,72 Mrd EUR. In 2021 setzte sich der Trend – verlangsamt – fort: Im Q3 kamen die Defense-Sparten auf 857 Mio EUR Umsatz, die Automotive Sparten auf 475 Mio EUR.

