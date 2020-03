Rheinmetall Aktie: Die Zahlen sind da!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die neuen Zahlen sind da! Am Montag veröffentlichte Rheinmetall vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019. Man profitiere vom „Super Zyklus im wehrtechnischen Geschäft“, so kommentierte Rheinmetall. Mit anderen Worten: Das Geschäft mit Waffen läuft. Die Zahlen für 2019 zeigen, dass da der Bereich „Defence“ das operative Ergebnis um beachtliche 35% auf 343 Mio. Euro erhöhen konnte. Die operative Marge in dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung