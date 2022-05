Rheinmetall Aktie: Wieder Kaufkurse? Ungarn wird wichtiger für die Düsseldorfer. Gemeinschaftsunternehmen.

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall Aktie kannte seit Beginn des Kriegs in der Ukraine fast nur eine Richtung. Und das in den letzten Tagen eine gewisse Konsoldidierung der Aktie zu beobachten ist, sollte nicht überbewertet werden. Dafür spricht die heutige Kursbewegung von Plus 4,3 % auf aktuell 192,15 EUR (XETRA, 14:00 Uhr).

Auch wenn nach den Quartalszahlen, veröffentlicht am 06.05.2022, erstmal „Kurs-unter“ war, zeigte das Verhalten des CEO’s der Rheinmetall – Armin Theodor Pappberger kurz nach Veröffentlichung(06.05.2022) zu Kursen von 205,45 EUR Rheinmetall Aktien im Gesamtwert von rund 493 TEURO erwarb. Insidertrades sind immer ein relativ gutes Indiz für die „Einschätzung“ eines Unternehmens. Und heute nun eine oeprative Meldung, die unberührt vom 100 Mrd Programm und der Ukraine-Militärhilfe zukünftig Umsatz verspricht: .

Rheinmetall, 4iG und HM EI gründen gemeinsames Unternehmen in Ungarn – Rheinmetall Aktie ein Kauf auf niedrigerem Niveau?

Wie 4iG an der Budapest Stock Exchange bekannt gegeben hat, haben Rheinmetall AG (51%), 4iG Plc (39%) und das ungarische Staatsunternehmen HM Electronics, Logistics and Property Management Plc (HM EI Zrt.) (10%) einen Vorvertrag über ein geplantes Joint Venture unterzeichnet. Kernanliegen der Kooperation soll es sein, die Digitalisierung der ungarischen Streitkräfte und weiteren NATO-Staaten in Zentral- und Osteuropa voranzutreiben und die dafür benötigte digitale Ausstattung zu entwickeln und zu liefern. Dabei ist es das Ziel, diese Staaten dabei zu unterstützen, den heutigen und zukünftigen Gefechtsfeldanforderungen begegnen zu können.

Das Joint Venture, bei dem Rheinmetall als Hauptgesellschafter die industrielle Führung haben wird, soll im zweiten Halbjahr 2022 ihren Betrieb aufnehmen. Konkret sieht sich das Unternehmen als Treiber der Digitalisierung in den Bereichen Soldatensysteme, Flug- und Landsimulation. Ein Schwerpunkt soll zudem der wichtige Bereich C4ISTAR (Führung, Information, Kommunikation, Computersysteme, Nachrichtenwesen, Überwachung und Aufklärung) sein, wo ebenfalls substanzielle und innovative Beiträge erbracht werden sollen.

„Es passt zusammen“ – und man kennt sich. Rheinmetall hält am Partner 4iG exakt 25% der Anteile – durch Einbringung operativer Einheiten seit Januar 2022

Dazu die Diskussion über kurzfristige Lieferung von 50 Leopard I und 70 Marder Panzern aus Rheinmetall Beständen – im 2 Mrd Finanzierungspaket berücksichtigt? Liegt bei der Ukraine.

Auch in der Diskussion die Aussagen des Rheinmetall CEO Armin Pappberger gegenüber dem Handelsblatt. Bis zu 50 Kampfpanzer stünden zur Verfügung. „Der erste „Leopard 1″ könnte in sechs Wochen geliefert werden“, sagte der CEO von Rheinmetall dem „Handelsblatt“. Die von Kunden an Rheinmetall zurückgegebenen Kampfpanzer (Altbestände anderer Armeen) könnten über die Tochter Rheinmetall Italia erfolgen und über einen Zeitraum von bis zu drei Monaten abgewickelt werden. Nach Angaben von Papperger könnten ukrainische Soldaten innerhalb weniger Tage für den Einsatz mit dem „Leopard 1“ ausgebildet werden.

Rheinmetall hatte zusätzlich 70 ausgemusterte Schützenpanzer vom Typ „Marder“ in Aussicht gestellt, innerhalb von sechs bis acht Monaten liefern zu können. Die ersten zehn könnten schon binnen fünf Wochen auf den Weg geschickt werden, hiess es von Rheinmetall.

Interessant für die Anleger: Die absolute Zurückhaltung der Shortseller bei der Rheinmetall Aktie

Beim Bundesanzeiger finden sich die Angaben über Shortpositionen an Aktien, die bei Erreichen von 0,5 % der ausstehenden Aktien eines Unternehmens meldepflichtig werden. Und bei einer Aktie, die sich mehr als verdoppelt hat innerhalb von gut einem Monat sollte man doch mit Rückschlägen oder Konsolidierung rechnen. Gerade professionelle Händler, Hedgefonds setzen auf solche Bewegungen, um auch „mit fallenden Kursen“ Geld zu verdienen. Aber bisher scheint den Händlern diese „Wette“ zu riskant. Bisher keine meldepflichtigen Shortpositionen auf die Rheinmetall Aktie zu finden. Oder:

Ergebnisse für Suchbegriff „rheinmetall“ – „zu den eingegebenen Suchkriterien wurden keine passenden Daten gefunden.“ So der Stand zu Nettoleerverkaufspositionen beim Bundesanzeiger zu dem Suchbegriff „Rheinmetall“ aktuell – 16.05.2022. Natürlich ist damit das Halten von Leerverkaufspositonen nur von mindestens 0,50 % durch eine Partei ausgeschlossen, aber schon ein klares Indiz dafür, das durchaus noch höhere Kurse für möglcih gehalten werden und die Wahrscheinlichkeit signifikant falledner Kurse derzeit nicht auf Platz eins der Agenda steht.

