Rheinmetall Aktie: Wieder Kaufkurse? E-Mobility bringt Grossauftrag für automotive Sparte

Rheinmetall Aktie kannte seit Beginn des Kriegs in der Ukraine fast nur eine Richtung. Und das in den letzten Tagen eine gewisse Konsoldidierung der Aktie zu beobachten ist, sollte nicht überbewertet werden. Aktuelle Kurse von 188,30 EUR (XETRA, Schluss Gestern) könnten als Einstiegskurse erscheinen.

Insbesondere wenn man die sich positv entwickelnde Auftragslage betrachtet – noch irgendeine direkte Auswirkung des geplanten 100 Mrd Sondervermögens, das derzeit im Bundestag zwischenAmpel und CDU zum politischen Hahnenkampf wird. Und auch ohne wesentliche Aufträge aus den Hilfsprogrammen für die ukrainische Armee. Auch wenn nach den Quartalszahlen, veröffentlicht am 06.05.2022, erstmal „Kurs-unter“ war, machten die Insiderkäufe des CEO’s der Rheinmetall – Armin Theodor Pappberger – positive Stimmung. Er erwarb kurz nach Veröffentlichung(06.05.2022) zu Kursen von 205,45 EUR Rheinmetall Aktien im Gesamtwert von rund 493 TEURO. Insidertrades sind immer ein relativ gutes Indiz für die „Einschätzung“ eines Unternehmens.

Und nach der Gründung des zukunftsträchtigen Gemeinschaftsunternehmens von Rheinmetall, 4iG und HM EI in Ungarn und einem handfesten, klassischen „Defense-Auftrag“ über 281,5 Mio EUR aus Slowenien, zeigte Rheinmetall gestern, dass es auch noch einen wachsenden Automotive Sektor gibt:

Großauftrag im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich -Rheinmetall-Joint Venture liefert Getriebegehäuse für Elektrofahrzeuge „für namhaften amerikanischen Kunden“

Rheinmetall hat mit seinem Chinesischen Joint Venture KPSNC einen Großauftrag für Getriebegehäuse von einem weltweit führenden Hersteller für Elektrofahrzeuge erhalten. Das Auftragspaket hat eine Laufzeit von sechs Jahren und umfasst eine Stückzahl im Millionenbereich. und produziert werden die Gehäuse am Standort Shanghai, wo Rheinmetall mit seinem chinesischen Partner HUAYU Automotive Systems Co. Ltd. (HASCO) in einem Gemeinschaftsunternehmen KPSNC kooperiert.

Der Gesamtauftragswert liegt im niedrigen dreistelligen MioEUR-Bereich. Ende 2022 erfolgt bereits der Serienlauf, nachdem im März 2022 der Auftrag des namhaften amerikanischen Kunden eingegangen ist. Dieser unterhält in der Millionenstadt ebenfalls eine große Produktionsstätte. Das aus einer Aluminiumlegierung, im Druckgussverfahren hergestellte Getriebegehäuse, wird zukünftig in zwei Fahrzeugmodellen des Herstellers verbaut.

E-Mobilität wird wichtiger für Rheinmetall Aktie

Der Auftrag zeige einmal mehr das große Marktpotenzial von Komponenten für die Elektromobilität und gleichzeitig auch die Kompetenz von Rheinmetall, in enger Zusammenarbeit mit Kunden zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln. Rheinmetall ist bei diesem Vorhaben durch ein Joint Venture mit HUAYU Automotive Systems Co. Ltd. (HASCO), der Automobilkomponentendivision des chinesischen Automobilherstellers SAIC, vertreten. Rheinmetall hat zwei eng kooperierende Joint Ventures: in Europa die Unternehmensgruppe KS HUAYU AluTech GmbH und in China die HASCO KSPG Nonferrous Components (Shanghai) Co., Ltd. (KPSNC). In beiden Fällen halten Rheinmetall und sein JV-Partner HASCO jeweils 50 Prozent der Anteile.

Die Rheinmetall Business Unit Castings ist ein Hersteller von Aluminium-Leichtbauteilen mit Produktionsstätten in Deutschland und China und das Produktportfolio umfasst Zylinderkurbelgehäuse und Zylinderköpfe, Strukturbauteile, Getriebe- und Fahrwerksteile sowie E-Mobility Komponenten.



