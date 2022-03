Rheinmetall-Aktie: Wie weit trägt der Hype?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine und der damit verbundenen völlig neuen Sicherheitslage in Europa bleiben Rüstungsaktien schwer gefragt. Zu den derzeitigen Highflyern gehört zweifelsohne die Rheinmetall-Aktie, welche in der laufenden Woche mal wieder in völlig neue Höhen aufstieg.

Angetrieben wurde sie zu Wochenbeginn zunächst von positiven Analystenkommentaren und steigenden Kurszielen.



