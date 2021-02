Rheinmetall Aktie: Was sagen die Zahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall ist in den ersten 9 Monaten bei einem Umsatzrückgang um 7,3% tief in die roten Zahlen gerutscht. Verantwortlich waren hohe Konjunktur- und pandemiebedingte Abschreibungen in der Sparte Automotive, die zudem einen Umsatzeinbruch von 27,2% melden musste. Überzeugt hat dagegen die Sparte Defence. Der Umsatz stieg um 11,5%, und die operative Marge verbesserte sich von 6,1 auf 8,1% und lag im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



