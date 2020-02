Rheinmetall-Aktie: Was passiert hier gerade?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Rheinmetall-Aktie musste in dieser Woche wie fast alle Aktien starke Verluste hinnehmen. An der Börse gibt es wegen der Sorgen vor einer Pandemie des Corona-Virus einen Ausverkauf. Die wirtschaftlichen Folgen sind schon jetzt unabsehbar. Anleger ziehen ihr Geld ab und bringen es in Sicherheit. Bei Rheinmetall betragen die Kursverluste seit Wochenbeginn mehr als 12 Prozent, immerhin kann die Aktie an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



