Rheinmetall-Aktie: Warum trotz der Milliardenschwemme ein Kursrutsch drohen könnte!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Finanztrends Video zu Rheinmetall



mehr >

Innerhalb nur weniger Wochen beschloss das einst so pazifistische Deutschland erstmals wieder die Verteidigungsausgaben signifikant in die Höhe zu schrauben. Jährlich sollen nun 2 % des BIP, also 72 Milliarden Euro, in Verteidigungsausgaben fließen. Milliardenschwemme für Rheinmetall? Ein Profiteur der russischen Aggression ist sicherlich der Rüstungskonzern Rheinmetall. Allein in diesem Jahr könnten 170 Milliarden Euro in Verteidigungsausgaben fließen. Die Aufrüstung… Hier weiterlesen