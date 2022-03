Rheinmetall-Aktie: Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall hat unter anderem von den Diskussionen um eine neue Besserstellung der Bundeswehr in Deutschland profitiert. Die Aktie ist zuletzt so stark gestiegen, dass es nun Zweifel gibt. Am Dienstag verlor der Titel an den Börsen zunächst gut 3,5 %. Damit aber nicht genug: Wie lange geht das noch gut? So lautete eine Frage, die ein Analyst stellte.

Rheinmetall: Der ewige Boom?

