Rheinmetall-Aktie: Viele kennen dieses Potenzial gar nicht!

Die Aktie des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall hat in den letzten Wochen deutlich zugelegt. Der Grund: Die staatlichen Militärausgaben vor allem in Deutschland sollen wegen des Ukraine-Kriegs massiv erhöht werden. Als etablierter Ausrüster der Bundeswehr darf sich Rheinmetall also auf gigantische Aufträge gefasst machen.

Doch was viele Anleger nicht auf dem Schirm haben: Rheinmetalls Portfolio besteht nicht nur aus Waffensystemen und Panzern, sondern ...



