Rheinmetall-Aktie: Verkaufssignal im MACD – Kommt jetzt die Korrektur?

Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine hat die Bundesregierung entschieden, ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro in die Aus- und Aufrüstung der Bundeswehr zu investieren. Zusätzlich wolle man zukünftig am Zwei-Prozent-Ziel der Nato festhalten, das vorsieht mindestens 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Sicherheit und Verteidigung zu investieren.

Rheinmetall-Aktie schießt in die Höhe

