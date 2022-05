Rheinmetall-Aktie: Stark in schweren Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Finanztrends Video zu Rheinmetall



mehr >

Die Rheinmetall-Aktie gehört in einem derzeit angespannten Marktumfeld weiterhin zu den stärksten Werten. In der vergangenen Handelswoche machte die Aktie keine großen Sprünge nach oben und liegt auf Wochensicht 1,23% im Plus. Die Aktie hält sich weiterhin sehr solide auf dem aktuellen Niveau, in der Nähe ihres jüngsten Rekordhochs. Die Aussichten sind weiterhin sehr gut. Und ein großer Teil der… Hier weiterlesen