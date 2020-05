Rheinmetall Aktie: Operatives Konzernergebnis deutlich gesunken!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Am 75. Jahrestag vom Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa teilte Rheinmetall mit: Die „starke Entwicklung der Defence-Sparte“ (sprich Geschäft mit Waffen) hat Rheinmetall in der aktuellen Coronavirus-Pandemie gestützt. Die Vorlage der Zahlen zum 1. Quartal 2020 zeigte: Da ist der Umsatz bei Rheinmetall um 1,1% auf ca. 1,36 Mrd. Euro gestiegen. Doch starke Entwicklung der Defence-Sparte hin oder her, das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



