Rheinmetall Aktie: Nicht nur Rüstungsgüter!

Rheinmetall ist einerseits ein Rüstungskonzern. Doch Rheinmetall ist nicht nur in dem Bereich aktiv. Was vielleicht nicht so stark im Fokus steht: Der Rheinmetall Konzern ist auch im Bereich Automobilzulieferung aktiv. Und für den Bereich gab es laut Angaben von Rheinmetall diese Woche einen Großauftrag – und zwar von einem „namhaften internationalen Automobilhersteller“. Es soll da um den Bereich Elektrofahrzeuge gehen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



