Rheinmetall Aktie: Neue Bestmarken dank Großbritannien!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Mit der Rückkehr von Großbritannien in das Boxer-Projekt konnte die Aktie von Rheinmetall sich in der vergangenen Woche über nennenswerte Zugewinne freuen. Ersten Berichten zufolge könnten bis zu 500 Panzer an das Vereinigte Königreich ausgeliefert werden. Zuvor wurden bereits mehr als 600 Exemplare an die Streitkräfte von Deutschland, Litauen und der Niederlande ausgeliefert. Außerdem wird wohl auch Australien über 200 der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.