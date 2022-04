Rheinmetall-Aktie: Möglicher Anschlag auf Rheinmetall!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Medienberichten zufolge kam es am heutigen Dienstag zu einem möglichen Anschlag auf ein Verwaltungsgebäude des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Bremen. Die Polizei berichtete darüber, dass sie zunächst über einen strengen Geruch vor Ort informiert wurde. Im weiteren Verlauf wurde eine unbekannte Flüssigkeit an der Hauswand festgestellt.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich dabei um Buttersäure gehandelt haben, die gezielt in Flaschen gegen das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung