Rheinmetall Aktie: Millionenauftrag!

Beim Rüstungskonzern Rheinmetall läuft es offenbar recht gut – was man nun auch bedauerlich finden kann, wenn weltweit so viele Waffen benötigt/gekauft werden. Dem Aktienkurs hat es jedenfalls gut getan, auf Jahres-Sicht ist der deutlich im Plus. Und was die Auftragslage betrifft: Da meldete Rheinmetall diese Woche einen neuen Auftrag („Millionenauftrag“). Demnach hat ein namentlich nicht genannter „internationaler Kunde“ bei Rheinmetall ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



