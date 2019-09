Rheinmetall Aktie: Millionen gehen flöten – jetzt rennt die Zeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Neben Privatnutzern und staatlichen Institutionen geraten auch immer mehr Unternehmen ins Visier von Hackergruppen. Jetzt hat ein bekannter deutscher Rüstungskonzern und Autozulieferer einen solchen Angriff gemeldet.

Wie Rheinmetall kürzlich bekannt gab, wurden die IT-Systeme des Automotive-Bereichs in den Werken in Mexiko, Brasilien und den USA durch eine Schadsoftware infiziert. Der Konzern rechnet mit einem Schaden in Millionenhöhe.

Störung soll zwei bis vier Wochen



