Rheinmetall-Aktie: Jetzt kommt der nächste Ausbruchsversuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die Rheinmetall-Aktie ist in der zweiten Märzhälfte aus einer Dreiecksformation nach oben ausgebrochen und zum Ende der vergangenen Woche auf ein Hoch bei 208,60 Euro geklettert. Damit hatte sich die Aktie gegenüber dem Kursniveau vom 23. Februar, also ein Tag vor der russischen Invasion in der Ukraine, mehr als verdoppelt. Auch wenn schon der Kriegsbeginn die Nachfrage nach dem Rüstungstitel angeschoben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung