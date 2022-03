Rheinmetall-Aktie: Da bleibt einem die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Die imposante Rallye der Rheinmetall-Aktie hielt auch in der gerade ausgelaufenen Woche an und bescherte dem Titel wieder einmal den einen oder anderen Höchstwert. Mit einem Wochenplus von 16,5 Prozent schafften es die Bullen die 200-Euro-Marke mit ins Wochenende zu nehmen. 202 Euro standen bei Handelsschluss am Freitag auf dem Ticker.

Im Vergleich zum Jahresbeginn notieren die Anteilscheine damit bereits knappe 140 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung