Rheinmetall-Aktie: Die Bullen jubeln - jetzt winkt ein neues Allzeithoch!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Finanztrends Video zu Rheinmetall



mehr >

Nachdem es in den vergangenen Tagen keine großen Veränderungen gegeben hat, sind die Aktien des Automobilzulieferers und Rüstungskonzerns Rheinmetall am Dienstag wieder kräftig angesprungen. An der Xetra stiegen die Notierungen um etwas mehr als 5 Prozent und beendeten den Handel beim Tageshoch von 222,40 Euro. Damit hat sich die Aktie wieder ganz dicht an die bisherige Rekordmarke von 225 Euro… Hier weiterlesen