Rheinmetall-Aktie: Bombensichere Aktie?

Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich unbeeindruckt von den Spannungen in der Welt und entwickelt sich weiterhin robust. Die YTD-Performance zeigt ein aktuelles Plus von 13,2 Prozent. In der vergangenen Woche hatte sich der Kurs der 100-Euro-Marke genähert und kurzzeitig daran gekratzt. Die Aussichten, dass diese Schwelle bald nachhaltig überschritten werden kann, sind jedoch sehr gut. Auch die teilweise vorgelegten Ergebnisse sind durchaus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



