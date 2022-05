Rheinmetall Aktie: Biometrie Joint Venture ist Anleihe an die Zukunft.

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall Aktie kannte seit Beginn des Kriegs in der Ukraine fast nur eine Richtung. Und das in den letzten Tagen eine gewisse Konsoldidierung der Aktie zu beobachten ist, sollte nicht überbewertet werden. Aktuelle Kurse von 192,40 EUR (XETRA, Schluss Gestern) könnten als Einstiegskurse erscheinen.

Insbesondere wenn man die sich positv entwickelnde Auftragslage betrachtet – noch irgendeine direkte Auswirkung des geplanten 100 Mrd Sondervermögens, das derzeit im Bundestag zwischenAmpel und CDU zum politischen Hahnenkampf wird. Und auch ohne wesentliche Aufträge aus den Hilfsprogrammen für die ukrainische Armee. Auch wenn nach den Quartalszahlen, veröffentlicht am 06.05.2022, erstmal „Kurs-unter“ war, machten die Insiderkäufe des CEO’s der Rheinmetall – Armin Theodor Pappberger – positive Stimmung. Er erwarb kurz nach Veröffentlichung(06.05.2022) zu Kursen von 205,45 EUR Rheinmetall Aktien im Gesamtwert von rund 493 TEURO. Insidertrades sind immer ein relativ gutes Indiz für die „Einschätzung“ eines Unternehmens.

Und nach der Gründung des zukunftsträchtigen Gemeinschaftsunternehmens von Rheinmetall, 4iG und HM EI in Ungarn und einem handfesten, klassischen „Defense-Auftrag“ über 281,5 Mio EUR aus Slowenien, zeigte Rheinmetall am Montag einen Großauftrag im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich für ein Joint Venture des Automotive Bereichs und heute eine Zukunftswette:

Rheinmetall Aktie schaut in die Zukunft – Gründung eines Joint Ventures mit dem Biometrieunternehmen DERMALOG Identification Systems GmbH

Das neue Gemeinschaftsunternehmen „Rheinmetall Dermalog SensorTec GmbH“ soll im Frühsommer 2022 seine operative Tätigkeit aufnehmen. In der Partnerschaft wird Rheinmetall 65% und das Partnerunternehmen DERMALOG 35% der Anteile vertreten. Die Firmengründung steht noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

„Die Gründung des Joint Ventures ist ein wichtiger Fortschritt im Rahmen unserer Transformationsstrategie, der es uns zukünftig erlaubt, den Kunden im automobilen und industriellen Sektor Spitzentechnologie in den Bereichen Monitoring, Authentifizierung und Sicherheit anzubieten“, so René Gansauge, CEO Division Sensors and Actuators.

Was kommt zusammen?

Im Rahmen der Kooperation fusioniert die Rheinmetall Radartechnologie, welche für Interior-Monitoring genutzt wird, mit den Software-, Kamera- und Fingerprinttechnologien der Dermalog. Industrielle Anwendungen sind zudem im Rahmen eines Firmenzugangssystems bereits für einen konzerneigenen Standort geplant. Angesiedelt werden die Aktivitäten des Mehrheits-Joint Ventures künftig bei der Rheinmetall-Division Sensors and Actuators, welche die Elektrifizierungsstrategie des Konzerns vorantreibt und Weiterentwicklungen für den Beyond-Automotive- und industriellen Bereich umsetzt.

„Das Joint Venture mit der Rheinmetall AG bringt die Biometrie in den Bereich automobiler Anwendungen. Insbesondere das Driver Monitoring wird dabei helfen, Unfälle durch Unaufmerksamkeiten zu vermeiden“, so Günther Mull, Gründer und Geschäftsführer der DERMALOG Identification Systems GmbH in Hamburg über das Joint Venture mit dem Technologiekonzern Rheinmetall.



