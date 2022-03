Rheinmetall-Aktie: Besser Gewinne mitnehmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Neben der Rheinmetall-Aktie konnte sich auch die Aktie des Herstellers von Rüstungselektronik Hensoldt in kürzester Zeit verdoppeln. Diesen Kurssprung in der vergangenen Woche bei Hensoldt nutzte der Finanzinvestor KKR für Gewinnmitnahmen. So konnte KKR ein Aktienpaket von 9,5 Prozent von Hensoldt an andere institutionelle Investoren verkaufen.

Der Verkauf erfolgte zudem mit einem Abschlag von 18 Prozent gegenüber dem Xetra-Schlusskurs. KKR hat so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung