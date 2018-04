Rheinmetall Aktie: Die Anleger zeigen sich unbeeindruckt!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Liebe Leser,

über Rheinmetall gab es zuletzt nicht unbedingt nur positive Meldungen. Der Rüstungskonzern steht seit jeher in der Kritik, doch zumindest geschäftlich scheint alles in Butter zu sein. Zuletzt konnte der Konzern sich einen Milliardenauftrag aus Australien sichern. Den Anlegern reicht das aus, um die Aktie in immer neue Höhen zu befördern. So ging es auch in der letzten Woche mit ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.