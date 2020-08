Rheinmetall Aktie: Alle Achtung!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Rheinmetall will sich in Sachen Corona-Eindämmung noch stärker einbringen: Wie der Rüstungskonzern und Autozulieferer am Dienstag mitteilte, habe man in Deutschland einen weiteren Großauftrag rund um medizinische und pflegerische Schutzausrüstung erhalten.

Demnach wurde Rheinmetall von der Bundesregierung beauftragt, persönliche Schutzausrüstung (PSA) im Wert von etwa 16 Millionen Euro netto zu liefern. Darunter diverse Varianten von Atemschutzmasken, Schutzanzüge und -brillen sowie Handschuhe.

