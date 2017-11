Rheinmetall AG – Rücksetzer wird nach Zahlen wieder gekauft!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der MDax-Konzern Rheinmetall hat Dienstag früh Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht und schneidet mit einem etwas besseren Ergebnis ab, als zuvor noch erwartet worden war. Besonders in der Automobilzulieferbranche konnte das Unternehmen punkten, bei den Rüstungsgütern sieht sich der Konzern einen immer stärker werdenden Gegenwind ausgesetzt.

Aber trotz eines anfänglichen Rücksetzers direkt nach Börsenstart in Frankfurt konnte die Aktie in den ersten Handelsstunden ihre Verluste wieder komplett aufholen und präsentiert sich aktuell mit etwas mehr als 1 Prozent im Plus. Hierdurch attackieren Bullen erneut die aktuellen Wochenhochs und könnte bei anhaltender Kursstärke sogar mit einem Ausbruch darüber glänzen, das wiederum Long-Positionen äußerst attraktiv erscheinen lässt.

Long-Chance:

Noch aber ist es zu keinem nachhaltigen Kaufsignal kommen, erst müssen die derzeitigen Vorwochenhochs bei 104,50 Euro nachhaltig und mindestens per Tagesschlusskurs überwunden werden, damit die Aktie von Rheinmetall weiter bis in den Bereich von grob 111,50 Euro vordringen kann. Eine Verlustbegrenzung sollte sich bei einem baldigen Investment allerdings noch unterhalb der Marke von rund 100,50 Euro aufhalten. Umkehrsignale sind unterhalb dieses Niveaus zu erwarten und sollten rasch zu einem Trendbruch sowie Abgaben auf die 50-Tage-Durchschnittslinie bei derzeit 96,30 Euro abwärts führen. Sollte diese Marke als potentielles Korrekturziel nicht ausreichend sein, müssen weitere Rücksetzer auf die Horizontalunterstützung aus Mitte dieses Jahres um rund 90,00 Euro eingeplant werden.

Ein Beitrag von Rafael Müller, direktbroker.de.