Rheinland-Pfalz unterstützt im Ahr-Flutgebiet Kommunen bei neuen Bauflächen

BAD NEUENAHR-AHRWEILER (dpa-AFX) - Nach der tödlichen Flutkatastrophe im Ahrtal unterstützt das rheinland-pfälzische Innenministerium die Kommunen bei der Vorbereitung neuer Bauflächen. Beispielsweise die Gemeinde Ahrbrück bei der Umwandlung eines einstigen Fabrikgeländes in Siedlungsflächen. "Die Ahrtal-Gemeinden stehen nach der Flutkatastrophe vor der großen Herausforderung, so schnell wie möglich Bauflächen zu schaffen und dabei einen nachhaltigen, hochwasserangepassten und klimagerechten Wiederaufbau zu ermöglichen", teilte Landesinnenminister Roger Lewentz (SPD) am Freitag mit. Bis zu 90 Prozent der Kosten bestimmter Leistungen würden gefördert. Die Sturzflut am 14. und 15. Juli im Ahrtal hatte 134 Menschen getötet und Tausende Gebäude beschädigt oder zerstört./jaa/DP/stw