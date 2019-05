Mainz (ots) -Eine Schwerpunktsendung zu den Kommunalwahlen bringt daslandespolitische Magazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz" des SWRFernsehens am Donnerstag, 23. Mai 2019, ab 20:15 Uhr.Rheinland-Pfalz und die Kommunalwahlen ist das Thema von "ZurSache Rheinland-Pfalz extra" am Donnerstag vor der Wahl mit "ZurSache-Politrend": Das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap hatim Auftrag der Redaktion eine repräsentative Umfrage durchgeführt:Wie sehen die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer ihreHeimat, welcher Partei trauen sie zu, die Probleme vor Ort am bestenzu lösen?Zu Gast im Studio: Prof. Uwe Jun, Politikwissenschaftler, UniTrierModeration: Britta KraneDie Themen im Einzelnen:- Stadt oder Land: Wo lebt es sich besser?- Schließen statt sanieren: Trippstadt kämpft um sein Altenheim- "Zur Sache PIN": Was macht eigentlich ein Ortsbürgermeister?- Raus aus der Krise: Mehr Macht für Bürger und Kommunen?- Kommunalwahl-Programm-Check- Endspurt im Kommunalwahlkampf: Schwarze Kreise - rote Städte?- Rheinland-Pfalz steht im Stau: Wo sind die schlimmsten Baustellen?"Zur Sache Rheinland-Pfalz!"Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet überdie Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen,Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassenpolitische Zusammenhänge verständlich werden.Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge auf www.SWRmediathek.de undwww.SWR.de/zur-sache-rheinland-pfalz.de zu sehen.Pressekontakt:Sibylle Schreckenberger,Tel. 06131 929-32755,sibylle.schreckenberger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell