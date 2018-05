Rheinland-Pfalz feiert! / Liveshow zum Auftakt des Landesfestes in Worms / 1. Juni, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen (FOTO)

Mainz/Worms (ots) -Mit seiner Show am Freitagabend bietet der SWR demRheinland-Pfalz-Tag einen glanzvollen Auftakt - vor Ort auf demWormser Marktplatz, aber auch live im SWR Fernsehen zur bestenSendezeit ab 20:15 Uhr. Neben musikalischen Größen wie Kim Wilde undNik Kershaw empfängt Moderator Martin Seidler am 1. Juniaußergewöhnliche Sportler, innovatives Handwerk, überraschendeErfolge und "versteckte" Stars. Die Sendung ist ein Kaleidoskopunterschiedlichster Disziplinen und beeindruckender Lebensleistungen.Wie in den vergangenen Jahren soll die Show zu einem musikalischenHighlight werden. Mit der mehrfach Grammy-nominierten SWR Big Bandtreten in einer exklusiven Zusammenarbeit internationale Künstlersowie aus Deutschland und aus dem Südwesten auf. SpezielleArrangements werden dafür verfasst, besondere Sounds entwickelt,Musiker zusammengeführt. Das Ergebnis sind stimmgewaltige,überraschende und einmalige musikalische Joint Ventures, die mitsieben Kameras und ausgefeilter Tontechnik perfekt in Szene gesetztwerden.Helden, Poplegenden und der 1000 Jahre alte DomIn diesem Jahr steht die englische Poplegende Kim Wilde ausEngland mit ihrem Bruder Ricky auf der Bühne. Dazu kommen NikKershaw, außerdem Bell Book & Candle aus Berlin, Fools Garden ausPforzheim sowie Benoby, ein Newcomer der Singer-Songwriter-Szene.Ebenfalls eine entscheidende Rolle innerhalb der 90-minütigen Showspielt die gastgebende Stadt. Die weltberühmte Nibelungensage wirdwieder in aufsehenerregenden Festspielen aufgeführt. Intendant NicoHoffmann ebenso wie die Schauspielerin Ursula Strauss und ihr KollegeJimi Blue Ochsenknecht erzählen, wie sie der Legende neues Leben aufder außergewöhnlichen Theaterbühne vor dem Wormser Dom "einhauchen"wollen. Der Dom selbst wird in diesem Jahr 1000 Jahre alt. Auch seineGeschichte ist Teil der Show, indem die neuen Glocken läuten -fachmännisch erläutert vom Wormser Künstler Klaus Krier und demVorsitzenden des Dombauvereins.Außerdem eingeladen ist die "Einradfamilie" Boder aus Argenthal.Vater, zwei Söhne und die Tochter sind dem Sport verfallen und räumenbei internationalen Wettkämpfen in verschiedenen Disziplinenregelmäßig Medaillen ab. Internationalen Erfolg hat auch HeinrichHalbe. Der Rheinland-Pfälzer hat einen innovativen Magnetrahmenerfunden, der äußerst einfach zu handhaben ist und es erlaubt, Bildervon vorne in den Rahmen zu setzen und perfekt zu inszenieren. DieRahmen hängen in den berühmtesten Museen der Welt. Und last but notleast stehen sportliche Meister auf der Bühne, die aus Worms undUmgebung kommen ...Zeitversetzte Übertragung des Festumzugs am SonntagDas SWR Fernsehen wird während des Rheinland-Pfalz-Tages die StadtWorms noch mit weiteren Sendungen in Szene setzen. So lädt unteranderem Jens Hübschen bei "Stadt, Land, Quiz" am Samstag, 2. Juni,18:45 Uhr zum Fernduell der Wormser mit Ulm zum Thema Kirchen ein.Und am Sonntag, 3. Juni, überträgt der Sender den Festumzug desRheinland-Pfalz-Tages zeitversetzt von 15 bis 18 Uhr.Im Rahmen der neuen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, schicken Sie bitte eineE-Mail mit dem Vermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden"an presse@swr.de.Fotos über ARD-Foto.dePressekontakt: Wolf-Günther Gerlach, Tel. 06131 929 33293,wolf-guenther.gerlach@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell