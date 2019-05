Mainz (ots) -Annweiler - Starke Musik und beeindruckende Gäste - mit einer90-minütigen Liveshow startet der SWR in das dreitägige Landesfest inAnnweiler. "Rheinland-Pfalz feiert!" heißt die Show am Freitagabend,28. Juni, auf der SWR Bühne in der Landauer Straße und live zurbesten Sendezeit ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Dass dieRheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer nicht nur super feiernkönnen, sondern auch sonst einiges auf dem Kasten haben, zeigenModerator Martin Seidler und seine rheinland-pfälzischen Gäste,darunter junge Forscher, kleine Musikgenies oder erfolgreicheUnternehmer. Topmusiker wie John Miles, George McCrae oder GötzAlsmann setzen dem Abend die musikalische Sahnehaube auf.Die international gefeierte SWR Big Band rollt für die Musiker denKlangteppich aus. Mit John Miles stimmt sie ein neues Arrangementseines Weltklassikers "Music" an - eine Welt-Uraufführung. AuchGeorge McCrae performt eine neue Version seines Hits "Rock YourBaby". Götz Alsmann und die Jungs von "The Baseballs" haben zwar dieakkurate Haartolle gemein, aber während Alsmann, ganz Gentleman,feinsinnige Jazz-Schlager vorträgt, geben die "Baseballs" als smarteRock'n'Roll-Rebellen Gas. Leisere Töne schlägt Musicalstar SabrinaWeckerlin an mit einem Lady-Gaga-Song aus dem Film "A Star Is Born".Meister aus Rheinland-PfalzZwischen den Musik-Highlights gehört die Bühne den "HiddenChampions", den versteckten Meistern aus Rheinland-Pfalz. ZumBeispiel dem achtjährigen Leander Hennes Resch aus Barbelroth an derSüdlichen Weinstraße. Das Geigen-Genie gehört in Deutschland zu denbesten seines Alters. In der Show wird er für einen weiterenmusikalischen Höhepunkt sorgen. Musik ist auch das Metier von JensRitter. Der Instrumentenbauer aus Deidesheim schneidert StarsE-Gitarren auf den Leib. Sein jüngstes Prachtstück: eine extravaganteGitarre für Lady Gaga, besetzt mit 11.000 Kristallen und vergoldetemGriffbrett.Gase, Eis und ZollstockIn Sachen Klima sind David Nelles von der Mosel und derSchwarzwälder Christian Serrer unterwegs. Mit dem Buch "Kleine Gase -Große Wirkung" haben sie einen Überraschungs-Bestseller gelandet.Umweltphysikerin Dr. Helene Hoffmann aus dem pfälzischen Schrollbachforscht ebenfalls fürs Klima. Sie arbeitet an Phänomenen des ewigenEises in der Antarktis. Der Mayener Max von Wolff gewann 2018 denBundeswettbewerb "Jugend forscht" in Physik. Sein Frühwarnsystem sagtgroße Regenmengen voraus. Den Zollstock kennt jeder, aber diejenigen,die ihn erfunden haben, nicht unbedingt. Dabei sitzt die Firma, dieihn seit 130 Jahren herstellt, inzwischen sogar direkt in Annweiler.Der Rheinland-Pfalz-Tag im SWR Fernsehen, auf SWR4 und im Stream:Freitag, 28. Juni 2019, im SWR Fernsehen 20:15 Uhr:Rheinland-Pfalz feiert! Liveshow vom Landesfest in Annweiler mit derSWR Big Band und John Miles, Götz Alsmann, George McCrae, "TheBaseballs" u. a. Moderation: Martin SeidlerSamstag, 29. Juni 2019, auf SWR4 Rheinland-Pfalz 17 bis 24 Uhr:Konzertausschnitte und Berichte rund um das Landesfest. Der Streamauf SWR4.de/RP läuft parallel zum Konzert.Samstag, 29. Juni 2019, auf SWR4 Rheinland-Pfalz Ab 18:30 Uhr:Live-Stream des Open Air Konzertes auf SWR4.de/RPSonntag, 30. Juni 2019, im SWR Fernsehen Ab 15 Uhr: FestumzugRheinland-Pfalz-Tag 2019 aus Annweiler Zeitversetzte ÜbertragungPressefotos über ARD-Foto.de, Stichwort: AnnweilerInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/rheinlandpfalztag2019Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,swr-pressestelle.mainz@SWR.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell