Rheinland-Pfalz-Tag 2018: SWR holt Kim Wilde und Nick Kershaw nach Worms / Fernseh-Liveshow, Bigband-Sound und 80er-Jahre-Feeling auf dem Marktplatz (FOTO)

Mainz/Worms (ots) -Jazz & Joy, das Backfischfest oder die Nibelungenfestspiele - esgab für den SWR schon immer gute Gründe, aus und über Worms zuberichten. Jetzt ist die Stadt Ausrichter des Rheinland-Pfalz-Tagesund der SWR kommt für drei Tage vom 1. bis 3. Juni auf denMarktplatz. Hier wird eine 90-minütige Livesendung am Freitagabendproduziert, hier rocken Sydney Youngblood und Nik Kershaw bei einer"SWR1 80er Night" am Samstag. Der Sonntag gehört den SWR1 Wunschhitsmit den Juke Box Heroes und das SWR Fernsehen überträgt vor Ort denFestumzug live auf einer Videowand. Im Programm können Zuschauerinnenund Zuschauer das Defilee von Motivwagen und Fußgruppen ab 15 Uhrzeitversetzt, aber ebenfalls in voller Länge anschauen.Passend zum Landesfest heißt die Liveshow des SWR Fernsehens amFreitagabend ab 20.15 Uhr "Rheinland-Pfalz feiert!". Moderator MartinSeidler empfängt hier seine Gesprächsgäste. Immer an seiner Seite:die SWR Big Band. Die international renommierte Formation rollt wieschon in den Vorjahren den musikalischen "roten Teppich" für dieStars des Abends aus. Sie begleitet unter anderem Kim Wilde, die mit"Kids in America" bereits in den 80er Jahren ihren ersten großen Hithatte. Jetzt ist sie mit einem neuen Album auf Tour. Auch derKarrierestart des Briten Nik Kershaw fiel in die 80er. Songs wie "IWon't Let The Sun Go Down On Me" und "Wouldn't it be good" gehören zuseinen Evergreens. Mit "Fools Garden" ("Lemon Tree"), "Bell Book &Candle" ("Rescue me") und dem Singer-Songwriter Benoby komplettierendrei deutsche Acts die Besetzungsliste.SWR1-Konzerte mit Nick Kershaw und Sydney Youngblood Der zweiteTag steht auf dem Wormser Marktplatz ganz im Zeichen einer "80erNight" von SWR1. Nachdem Moderator Michael Lueg das Publikum mit demSWR1 ABC-Champion-Spiel auf den Abend eingestimmt hat, gibt's ab 20Uhr zwei komplette Konzerte. So betritt Nik Kershaw erneut die Bühne.Und der gebürtige Texaner Sydney Youngblood ("If only I could")verspricht mit seinem Soul ebenfalls fetzige Musik und kommt miteiner neuen CD im Gepäck an den Rhein.Auch am Sonntag bleibt die Bühne fest in der Hand von Musikern.Die Juke Box Heroes spielen ab elf Uhr die "SWR1 Wunschhits". Von"Smoke on the Water" bis zur "Bohemian Rhapsody" - dank ihres großenRepertoires erfüllt die Akustik-Band aus Rheinland-Pfalz so gut wiejeden Publikumswunsch. Anschließend wechselt das Bild auf derVideowand vor Ort zum SWR Fernsehen, das den Festumzug für dieZuschauerinnen und Zuschauer vor Ort einfängt und zeitversetzt in dasgesamte Sendegebiet ausstrahlt.