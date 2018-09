Rheinische Post: Weil spricht sich gegen Hardwarenachrüstungen aus

Düsseldorf (ots) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil(SPD) hat sich gegen Hardwarenachrüstungen an Dieselfahrzeugenausgesprochen. "Hardwarenachrüstungen an Dieselfahrzeugen sind nichtdas Allheilmittel, von dem viele träumen", sagte Weil derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Damit widerspricht er derForderung von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), die sichseit Monaten für Hardwarenachrüstungen auf Kosten der Herstellereinsetzt. "Wir dürfen den Autofahrern keine Hoffnungen machen, dassdamit alles rasch besser werden könnte", sagte Weil. Das sei einfachnicht der Fall. Wollte man eine solche Nachrüstung richtig machen,brauchte es je Modell und Motorentyp eine Entwicklung der optimalenMotorensteuerung; diese müssten allesamt zugelassen werden. "Dertechnische und zeitliche Aufwand wäre bei Millionen Fahrzeugen extremgroß, von den Kosten für die Hersteller ganz abgesehen", sagte Weilund fügte hinzu: "Ich halte es für falsch, in rückwärtsgewandteMaßnahmen zu investieren, wenn dann Zeit und Geld fehlt, dieDieselflotte insgesamt zu erneuern." Er zeigte sich offen fürfinanzielle Anreize. "Über Nachbesserungen bei Umstiegsprämien undandere Maßnahmen der Flottenmodernisierung kann und muss mantatsächlich reden", so der SPD-Politiker. Zudem würde man beiHardwarenachrüstungen wohl erst nach etwa drei Jahren Effekte bei derLuftqualität messen können, sagte Niedersachsens Regierungschef. "DieLuft aber wird schon jetzt von Jahr zu Jahr besser."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell