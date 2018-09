Rheinische Post: Ein schwieriger Staatsbesuch Kommentar Von Eva Quadbeck

Düsseldorf (ots) - Wenn Präsident Erdogan Ende September nachDeutschland kommt, prallen die Interessenslagen aufeinander. BeideSeite wollen den zuletzt wieder diplomatisch-höflichen Umgangstonbeibehalten. Doch viel mehr Gemeinsamkeiten gibt es nicht.Deutschland möchte die Türkei als strategischen Partner pflegen.Zugleich müssen Präsident Steinmeier und Kanzlerin Merkel ihre Kritikan den autoritären Strukturen der Türkei zum Ausdruck bringen. Dietürkische Seite wiederum will sich in ihre inneren Angelegenheitennicht hineinreden lassen, wünscht aber bessere Beziehungen zuDeutschland. Diese sind für das ökonomisch taumelnde Land am Bosporuszentral. Die Nagelprobe für den Staatsbesuch wird die Frage, inwelchem Rahmen Erdogan seine Landsleute trifft. Sollte er sich überdie Wünsche seiner Gastgeber hinwegsetzen, fallen die diplomatischenBeziehungen auf den schlechten Stand der Jahre 2016 und 2017 zurück.Daran hat Erdogan kein Interesse. Präsidialamt und Regierung wiederumkönnen nur einer Zusammenkunft Erdogans mit seinen Landsleutenzustimmen, die nicht einer Machtdemonstration gleichkommt. Einzurückhaltend inszenierter Moschee-Besuch kann den passenden Rahmenbieten.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell