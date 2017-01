Rheinische Post: Ein letzter Dienst an der Partei

Düsseldorf (ots) - Kommentar von Michael BröckerSigmar Gabriel konnte das Ruder nicht herumreißen. Die SPD stecktacht Jahre nach ihrer historischen Niederlage bei der Bundestagswahlerneut im 20-Prozent-Turm fest. Wie betoniert. Gabriels Verzicht aufdie Kanzlerkandidatur und den Parteivorsitz ist überraschend, aberkonsequent. Wenn man geht, dann richtig. Erst das Land, dann diePartei, dann erst ich, mag Gabriel gedacht haben. Seine Umfragewertesind seit Jahren unterirdisch, in der Partei wie im Rest derRepublik. Martin Schulz dagegen steht etwas besser da. Und er segeltunter dem Wind des Neulings auf der Berliner Bühne. Sigmar Gabrielhat sich stets gefragt, warum er nicht ankommt. Aber er hat eserkannt und seine Schlüsse daraus gezogen, was im politischen Berlinselten ist. Selbst die SPD hat ihn geduldet, nie geliebt. Dankbarkeitist kein Kriterium bei Genossen. Immerhin hatte sich der Lehrer ausGoslar in die Pflicht nehmen lassen. Er einte die Partei, verhandeltemit der Merkel-Union, die fast eine absolute Mehrheit erreicht hatte,hart und erfolgreich. Merkels zweite große Koalition war einLinksbündnis. Mindestlohn, Rente mit 63, Lohngleichheit, Kitaausbau.Nie war eine 20-Prozent-Partei so mächtig wie unter Gabriel. Aber anseinen eigenen Führungsansprüchen ist er immer wieder gescheitert.Politik ist Führen und Sammeln, hat er selbst mal gesagt. Gabrielvergaß das Sammeln und führte in viele Richtungen, nicht in eine.Etwa in der Flüchtlingspolitik. Die Partei wollte dem kommunikativunberechenbaren Gabriel nicht folgen. Sie strafte ihn beim Parteitag2015 mit seinem schlechtesten Ergebnis ab. Schon damals wollteGabriel hinwerfen. Nun geht er zwei Jahre später. Und er hat einenweiteren Grund: Es gibt Wichtigeres als Politik. Familie zumBeispiel. Der junge (und werdende) Vater will öfter zu Hause sein.Das ist respektabel. Man muss es ihm abnehmen. Und der Neue? Der kannder Union durchaus gefährlich werden. Entsprechend gedämpft warengestern die Reaktionen bei CDU und CSU. Martin Schulz ist in jederFaser seines Körpers Politiker. Eine Rampensau, einleidenschaftlicher Streiter. Schon als Linksverteidiger bei Rhenania05 Würselen war er der Spieler, der mit dem schmutzigsten Shirt vomFeld ging. So einer ist eine Chance für die SPD. Schulz kann reden,seine Aufsteigervita - zweiter Bildungsweg, Verletzungen,Alkoholprobleme, Buchhändlerlehre, EU-Parlamentspräsident - ist eineGeschichte wie aus dem sozialdemokratischen Lehrbuch. Der Mann derzweiten Chancen. Mit der Nominierung Schulz' hat die SPD für eineÜberraschung gesorgt. Schulz wird dieses Momentum nutzen wollen. Dasser nicht in den Kulissen der Berliner Republik agierte, muss nichtentscheidend sein. Das Brüsseler Parkett ist auch glitschig. SeinNarrativ wird Europa sein, das große Thema in einemBrexit-Trump-Le-Pen-Jahr. Damit hätte die SPD schon mal mehr zubieten als im Wahlkampf 2009 und 2013. Was Martin Schulz in derInnenpolitik will, weiß indes keiner. Wie soll der Wohlstandgesichert werden? Digitale Bildung, Innovationskultur, nachhaltigeFinanzpolitik. Dazu von Schulz selten ein Wort. Gabriel wollte dieDeutungshoheit über eine starke, aber solidarische Gesellschaftzurückgewinnen und ist doch im Regierungsalltag in der Rolle desKlempners für den angestaubten Sozialstaat hängengeblieben.Verantwortung, Freiheit sind Begriffe, die kaum einer mit der SPDverbindet. Ein Blick nach Nordrhein-Westfalen reicht da aus. MartinSchulz muss sich zu all dem erstmal positionieren. Auch zur CausaRot-Rot-Grün natürlich. Paradox: Hannelore Kraft wollte ihn nicht,aber am Ende könnte die Wahlkämpferin doch von der Wende profitieren.Ein Aachener als Kanzlerkandidat gibt der beladenen SPD an Rhein undRuhr neuen Auftrieb.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell