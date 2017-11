Rheinische Post: Zu große Abhängigkeit Kommentar Von Kirsten Bialdiga

Düsseldorf (ots) - Es war ein denkbar schlechter Beginn fürNRW-Landwirtschaftsministerin Christina Schulze Föcking (CDU). Kurznach ihrem Amtsantritt machten erschreckende Bilder die Runde. Imheimischen Schweinemastbetrieb ihres Ehemannes wurden Tiere mitangefressenen Ohren und zerbissenen Schwänzen gefilmt. Und das beieiner Ministerin, die auch für den Tierschutz zuständig ist. SchulzeFöcking versprach Aufklärung, geriet aber erneut in die Defensive:Sie legte einen Bericht vor, der sie freisprach vom Vorwurf derTierquälerei. Anfertigen ließ sie ihn aber von Fachleuten aus demeigenen Ministerium, die sie als weisungsunabhängig bezeichnete.Jetzt überrascht Schulze Föcking mit einem neuen Versuch, in dieOffensive zu kommen. Dem Thema Nutztiere will sie fortan größereBeachtung schenken, gedacht ist offenbar eigens an eine Stabsstelleim Ministerium. Ein bisheriger Referatsleiter wird sie wohl führen,er wäre damit dem Gutdünken der Ministerin unmittelbar ausgeliefert.Die überzeugende Aufarbeitung eines Skandals sieht anders aus.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell