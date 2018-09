Rheinische Post: Weil fordert mehr Freundlichkeit von Mitarbeitern der Arbeitsagenturen

Düsseldorf (ots) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil(SPD) hat die Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung, insbesonderein Jobcentern, dazu aufgefordert, freundlicher zu sein. "Ich nehmewahr, dass Menschen punktuell eine herablassende Behandlung inJobcentern erfahren", sagte Weil der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Mittwoch). Die Verwaltung täte sehr gut daran, gerade in diesenEinrichtungen überall menschlich und freundlich aufzutreten, so derSPD-Politiker. "Das fängt bei neu verfassten Anträgen in einerleichten, zugänglichen und angenehmeren Sprache an. Und mancherortsmuss sich vielleicht auch das Verhalten der Sachbearbeiterverändern", sagte Weil. Damit ließe sich schon einiges an Vertrauenin den Staat und seine Behörden zurückgewinnen, fügte derniedersächsische Regierungschef hinzu. Zugleich sprach er sichdagegen aus, das Hartz-IV-System abzuschaffen, das gehe zu weit. Weilstellte sich aber hinter die Forderung, die Sanktionen gegen jungeHartz-IV-Bezieher abzumildern. "Immer härtere Sanktionen erzielenselten den gewünschten Effekt. Insofern würde ich es begrüßen, wennjunge Hartz-IV-Bezieher nicht strenger behandelt würden als ältere",sagte Weil.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell