Rheinische Post: Das falsche Kriterium

Düsseldorf (ots) - von Marc LatschImmer mehr Abiturienten beenden ihre Schullaufbahn mit einer Einsvor dem Komma. Die Lehrergewerkschaft GEW findet das gut. Es zeigeden Ehrgeiz der jungen Menschen. Der Deutsche Hochschulverband findetdas schlecht. Es zeige, wie die Anforderungen verwässerten. Dass sichbeide Ansichten vertreten lassen, zeigt vor allem eins: Niemand weißwirklich, was die Noten zu bedeuten haben. Das wäre halb so schlimm,hätten wir kein föderales Bildungssystem. Der Anteil derEinser-Abiturienten ist in Thüringen mehr als doppelt so hoch wie inSchleswig-Holstein. Es ist unwahrscheinlich, dass die ThüringerSchüler auch mehr als doppelt so schlau sind. Da ist es naheliegend,das System zu vereinheitlichen. Gleiche Abiturprüfungen für alle.Gleiche Karrierechancen für alle. Das mag helfen, es schafft aberauch Probleme. Nur weil alle die gleichen Abiturprüfungen schreiben,werden nicht alle gleich gut darauf vorbereitet. Die Qualität derSchulen und der Lehrer entscheidet dann, wie schwer es ist, Bestnotenzu schreiben. Eine wirkliche Lösung wäre es, dem Numerus clausus dieMacht zu nehmen. Knapp die Hälfte der deutschen Studienplätze wirdnach Abiturnote vergeben. Es ist schlicht nicht verständlich, warumnur Einser-Abiturienten Ärzte oder Anwälte werden können. Vor allemdann, wenn unklar ist, was ihre sehr guten Noten aussagen. Es wirdauch in Zukunft Studiengänge geben, in denen nicht jeder einen Platzbekommen kann. Weil die Nachfrage die Kapazitäten übersteigt. Aberdann, liebe Universitäten, gebt euch doch etwas mehr Mühe. FührtVorstellungsgespräche. Findet heraus, wer wirklich für seinWunschfach brennt. Schreibt meinetwegen Aufnahmetests. Aber vertrautnicht auf Abitur¬noten. Sie sagen zu wenig aus.