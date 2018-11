Rheinische Post: Ein bisschen Leipzig würde der CDU guttun Kommentar Von Michael Bröcker

Düsseldorf (ots) - Die CDU-Chefin Merkel hat 2012 die Anzahl ihrerStellvertreter erhöht, damit es bloß nicht zu einer Kampfkandidaturauf einem Parteitag kommt. Der innerparteiliche Wettbewerb um Köpfeund Ideen war nicht ihre Sache. Nun treten gleich drei respektableKandidaten an, das revitalisiert die Partei. Und das Land. Denn dieCDU ist trotz aller Verluste die einzig verbliebene Partei, die sichVolkspartei nennen darf. Der neue Chef oder die neue Chefin könnteeinen Aufbruch bedeuten in eine Zeit, in der Reform kein Schimpfwortmehr ist. Die Merkel-Jahre waren Krisenmanagement. Finanz-, Euro-,Flüchtlingskrise. Zukunftsweisende Konzepte fehlten. Deutschland hatdas Sozialsystem überfordert, aber das Bildungssystem unterfordert.Deutschland hat kein Einwanderungsgesetz und keine schlüssigeDigitalpolitik. Deutschland hat kein demografiefestes Rentensystem.Und die Politik muss schneller entscheiden, größer denken und besserkommunizieren. Ein bisschen Leipzig könnte der CDU guttun. DenKandidaten Merz, Kramp-Karrenbauer und Spahn ist das zuzutrauen. Unddass Friedrich Merz viel Geld in der Wirtschaft verdient hat, solltein einem Land, in dem die meisten Politiker nie in einem Unternehmengearbeitet haben, kein Makel für eine Kandidatur sein, sondern einBonus.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell