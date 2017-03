Rheinische Post: Zypries zeigt Kompromissbereitschaft im Streit um Apotheken-Versandhandel

Düsseldorf (ots) - Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD)hat sich im Streit zwischen Union und SPD um denApotheken-Versandhandel kompromissbereit gezeigt. "Wir wollen denVersandhandel nicht völlig verbieten, da er gerade im ländlichen Raumund für chronisch kranke Menschen große Vorteile bringt. Deshalb sindwir derzeit in Gesprächen, um über eine geeignete RegelungWettbewerbsverzerrungen zu vermeiden", sagte dieWirtschaftsministerin der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Montagausgabe). Grundsätzlich verteidigte Zypries ihrePosition gegenüber der Haltung von Gesundheitsminister Hermann Gröhe(CDU), der den Versandhandel gänzlich verbieten will. Es sei schon"befremdlich", sagte Zypries, dass in diesen Zeiten, in denen überallder Internet-Handel wachse, eine Sparte völlig ausgenommen und derInternet-Handel für sie verboten werden solle. "Nach allenUntersuchungen die wir haben, gehen wir nicht davon aus, dass durchden Online-Handel mit Arzneien Apotheken wegsterben würden." Es gebekeine Belege für negative Auswirkungen auf dieArzneimittelversorgung, seit der Versandhandel zulässig sei.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell