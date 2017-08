Rheinische Post: Zypries warnt Lufthansa bei Air Berlin vor zu hohen Erwartungen

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Düsseldorf (ots) - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries(SPD) hat Lufthansa im Übernahme-Poker um Air Berlin vor zu hohenErwartungen gewarnt. "Am Ende wird schon aus kartellrechtlicher Sichtnicht nur eine Airline alleine die Slots und das Unternehmenübernehmen können", sagte Zypries der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Freitagausgabe). "Mit dem Übergangskredit habenwir Air Berlin jetzt die nötige Zeit verschafft, gemeinsam mitanderen Airlines eine gute Verhandlungslösung zu finden", sagte dieSPD-Politikerin. Alle Beteiligten müssten diese Zeit jetzt nutzen undzügig, gewissenhaft und kompromissbereit verhandeln. "Ziel ist eineLösung, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Air Berlin einePerspektive gibt und den Wettbewerb sichert", betonte Zypries.Lufthansa hat nach Informationen aus Unternehmenskreisen Interesse anrund 90 der 144 Air-Berlin-Flugzeuge und an der Tochterfirma Niki.Der Konzern würde damit wesentliche Teile von Air Berlin erwerben.Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) unterstützt dieseAmbitionen. Es brauche einen "deutschen Champion im internationalenLuftverkehr", sagte er der "Rheinischen Post" vom Freitag.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell