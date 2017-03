Rheinische Post: Zypries warnt EU vor Eingriffen beim Meisterbrief und Freiberuflern

Düsseldorf (ots) - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries(SPD) hat die EU-Kommission eindringlich davor gewarnt, die Regelnfür die Meisterpflicht im Handwerk und für Freiberufler inDeutschland zu ändern. "Wir wollen weder den Meisterbrief noch diebewährten Sozialstandards in unserem Land aushöhlen lassen", sagteZypries der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Mittwochausgabe). "Die Kompetenz der Mitgliedstaaten fürBerufsregulierungen darf nicht auf EU-Ebene gezogen werden", sagteZypries. "Deutschland hat Strukturen, die uns erfolgreich machen.Ich meine die Selbstverwaltung der Wirtschaft, die dualeBerufsausbildung, die Meisterpflicht und die Sozialpartnerschaft.Diese Vorteile lassen wir uns nicht kaputt machen", sagte dieMinisterin. EU-Kommissar Jyrki Katainen hatte erklärt, die inDeutschland geäußerten Sorgen seien nicht gerechtfertigt, weil die EUden Meisterbrief nicht abschaffen wolle. Im Handwerk und bei denFreien Berufen bestehen die Sorgen jedoch weiter. Dazu sagte Zypries:"Das Dienstleistungspaket der EU greift zwar nicht ausdrücklich dasHandwerk oder den Meisterbrief an. Dennoch wären seine Konsequenzenweitreichend. Deshalb sind wir hier sehr wachsam."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell